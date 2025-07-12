Kulüpler Dünya Kupası Finalinde Chelsea ile PSG karşılaşıyor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde yarın (13 Temmuz) Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşacak.

FİNAL NEW JERSEY’DE OYNANACAK

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak finalde boy göstermeye hak kazanan Fransa temsilcisi PSG, kulüp tarihindeki ilk Kulüpler Dünya Kupası için mücadele edecek.

PSG, BEŞİNCİ KUPA PEŞİNDE

Yarı finalde, beş kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan İspanyol devi Real Madrid'i 4-0 gibi net bir skorla eleyen Luis Enrique'nin öğrencileri, Fransa Süper Kupası, Fransa Kupası, Ligue 1 şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından bu sezonki 5. kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

CHELSEA'NİN HEDEFİ İKİNCİ KUPA

Öte yandan, geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olan Chelsea, bu turnuvadaki ikinci kupasını kazanmak için mücadele edecek.

İNGİLİZ TEMSİLCİSİ FİNALE NASIL GELDİ?

Enzo Maresca'nın öğrencileri, yarı finalde Brezilya ekibi Fluminense'yi Pedro'nun iki golüyle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

CHELSEA’NİN TURNUVA GEÇMİŞİ

İngiliz temsilcisi, 2021-2022 sezonundaki finalde Brezilya ekibi Palmeiras'ı uzatmalarda kaydettiği golle 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk kupasına uzanmıştı.