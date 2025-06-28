Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım Palmeiras oldu
Palmeiras: 1 - Botafogo: 0
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turundaki iki Brezilya ekibinin karşılaşmasında Palmeiras, Botafogo'yu 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan maçın normal süresi golsüz berabere bitti ve maç uzatmalara gitti.
Palmeiras, maçın 100. dakikasında Paulinho'nun golüyle 1-0 öne geçerken Gustavo Gomez, 116. dakikada kırmızı kart görerek takımını Botafogo karşısında 10 kişi bıraktı.
Son anları büyük heyecana sahne olan maçta başka gol olmayınca, karşılaşmayı 1-0 kazanan Palmeiras, çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.