Kulüplerin Şampiyonlar Ligi gelirleri ne kadar?

2025-26 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin tamamlanmasının ardından kulüplerin elde ettiği gelirler de netleşti.

Finalde Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek üst üste ikinci kez kupaya uzanan Paris Saint-Germain, gelir tablosunun da ilk sırasında yer aldı.

145,9 MİLYON EURO GELİR

Football Meets Data tarafından hazırlanan rapora göre Fransız ekibi, organizasyondan toplam 145,9 milyon euro gelir elde etti. Finalde kaybeden Arsenal ise 143,2 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı.

Gelir sıralamasında üçüncülük koltuğuna 127,3 milyon euro kazanan Bayern Münih otururken, İngiltere temsilcisi Liverpool 109,5 milyon euro ile dördüncü oldu.

7 KULÜP 100 MİLYON EURO BARAJINI AŞTI

İlk beşi tamamlayan takım ise 104,2 milyon euro gelir elde eden Atletico Madrid oldu. Son yılların Avrupa'daki en başarılı ekiplerinden Real Madrid 102,6 milyon euro ile altıncı sırada yer alırken, Barcelona 100,3 milyon euro ile yedinci sırayı aldı.

Böylece Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yedi kulüp 100 milyon euro gelir barajını aşmayı başardı.

UEFA'nın yeni gelir dağıtım sistemiyle birlikte sportif başarı, yayın gelirleri ve kulüplerin Avrupa performansları gelir tablosunda belirleyici rol oynarken, finale yükselen PSG ile Arsenal'in rakiplerine önemli fark attığı görüldü.