Kulüpten açıklama: Joao Mario, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, anlaşma sağladığı Benfica'nın yıldız futbolcusu Joao Mario'nun transfer görüşmleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Mario’yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın bu sezonki 8'inci transferi olacak.

MARİO'NUN KARİYERİ

Kariyerine Sporting Lisbon altyapısında başlayan Mario, EURO 2016'da şampiyon olan Portekiz Milli Takımında düzenli olarak forma giydi ve turnuvadan sonra 30 milyon euro karşılığında Inter'e transfer oldu.

Inter ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Mario, burada istediği performansı gösteremedi ve sırasıyla West Ham, Lokomotif Moskova ve Sporting Lisbon'da kiralık oynadı.

2021'de Inter ile sözleşmesi sona eren Mario, bedelsiz olarak Benfica'ya katıldı.

Mario'nun Benfica ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyordu. Geçtiğimiz sezon Rafa Silva'nın arkasında görev yapan Mario, ligde 31 maça çıkıp 3 gol kaydetti.

Kariyerinin en iyi sezonunu ise 2022-23'te yaşayan Mario, o sezon ligde forma giydiği 33 maçta 17 gol 7 asistlik performans ortaya koymuş, takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.