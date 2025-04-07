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Kum ocağında çalışırken nehre düşen Mehmet, kayboldu

Ajans Haberleri
  • 07.04.2025 17:33
  • Giriş: 07.04.2025 17:33
  • Güncelleme: 07.04.2025 17:33
Kaynak: DHA
Kum ocağında çalışırken nehre düşen Mehmet, kayboldu

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde kum ocağında çalışan Mehmet Ö. (17), dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Mehmet Ö.'yü arama çalışmaları sürüyor.

Olay, öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılırmak Nehri kenarındaki kum ocağında çalışan Mehmet Ö., dengesini kaybedip suya düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde, su altı dalgıçları tarafından arama çalışması başlatıldı. (DHA)

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