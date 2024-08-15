Kum torbası olma niyetinde değiliz

Kamu sağlık kurumlarındaki şiddet olayları her geçen gün artıyor. Güvencesiz çalışma, özlük hakları problemleri, mobbing gibi sorunlar yüzünden hekimler ve sağlık çalışanları kamudan ya emekliliğini istiyor ya istifa edip özele geçiyor ya da yurtdışına göç ediyor. Kamudaki işini bırakacağını söyleyen hekimlerden biri de Muğla'nın Bodrum ilcesindeki Ortakent 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 29 Temmuz günü, görev yaptığı sırada hasta ve yakınlarının saldırısına uğrayan ve iki kez kalbi duran 63 yaşındaki aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar. Emekliliğe ayrılacağını söyleyen Tezvar "Ölümden döndüm, Sağlık Bakanlığı seyirci kaldı arayan soran olmadı. Kum torbası olma niyetinde değiliz. Sağlıkta etkili bir şiddet yasası çıkarılmalı’’ dedi.

Yaşananların ardından bir günlük iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, her pazartesi siyah giyerek hasta bakacağını açıklamıştı.

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından 14 gün sonra taburcu olan Tezvar, 40 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığı için üzgün ve şaşkın olduğunu söyledi. Tezvar, olay gününe ilişkin “Hastam vardı. O sırada koridorda sorumlu olmadığım misafir hastanın ateşli olduğu söylendi. Ateşine bakması için hemşire hanıma rica ettim. Ateşi 37 derece çıktı. Hastanın yakınlarına ilaç kullanıp kullanmadıklarını sordum, kullandıklarını söylediler. Eve gitmenin ve istirahat etmenin daha doğru olacağını belirttim. O sırada içeride randevulu hastam bekliyordu. Israrcı olan hanımefendiye, hemşireden daha detaylı bilgi alabileceklerini söyledim. Bir anda erkek hasta yakını içeri daldı. Telefonunu göstererek, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aramakla tehdit etti. Masamda otururken, kolumdan tutup dışarı sürüklemeye çalıştı ve ‘Bakacaksın ulan!’ dedi. Arbede sırasında bilincimi kaybettim. Doğuştan mitrak kapak dediğimiz kalp kapağımda yetmezlik söz konusuydu. Ancak herhangi bir şikâyetim yoktu. Sportif hayatı olan biriyim’’ dedi.

BAKANLIK SEYİRCİ KALDI

Bu olay sonrası bakanlık yetkililerinden kimsenin kendini aramadığını anlatan Tezvar, “40 yıl kamuda çalıştım. 9 yılı 112 acil serviste geçti. Kimseyle tartışmadım bile. Sağlık Bakanlığı yaşananlar sonrası seyirci kaldı. Bu şartlarda kamuda hekimliği sürdürmem mümkün değil. Yılbaşı itibarıyla emekliliğe ayrılacağım. Belki özelde belki muayanehanede mesleğime devam edeceğim" dedi. Sağlıkta Şiddet Yasası'nın acilen çıkarılması gerektiğini vurgulayan Tezvar, ‘‘Gelinen nokta ne yazık ki bu tür şeylere karşı seyirci kalmakla olur. Yapılacak en basit şey Meclis'te bir şiddet yasasının çıkmasıdır. Hizmet verdiğimiz hastalarımız talepkâr olmadığı sürece, bu yasalar değişmediği sürece bunlar sürecek’’ diye konuştu. Son dönemde yurtdışına hekim göçü ya da istifalar yaşandığını anımsatan Tezvar, şöyle devam etti: ‘‘Kamuda doktor bulmak imkansız hale gelecek. Hastalar zor durumda kalacak. Hizmet verdiğimiz kesim yani hastalarımız, toplum buna ses çıkarmalı. Yoksa hekimler kum torbası olmaya da, ölmeye de ülkeyi terk etmeye de devam eder. Bu hizmetten de hepimiz olumsuz etkileniriz, hekim bulamayız veya 6 ay sonraya randevu bulabiliriz. Bu tepkiler mum alevi gibi olmamalı.’’

KAMU OTORİTESİNİ ADIM ATMAYA DAVET EDİYORUZ

Türk Tabipleri Birliği de açıklamasında "Meslektaşlarımızı yurtdışında çalışmaya, istifaya ve hatta intihara sürükleyen koşulların başında gelen sağlıkta şiddete karşı kamu otoritesinin duyarsızlığı hekimler arasında öfke yaratmaktadır. Sağlıkta şiddete karşı TBMM’ye sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu otoritesini samimi ve duyarlı davranarak adım atmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi. Muğla Tabip Odası Başkanı Çetin Erdolu ise sağlıktaki şiddet ve güvencesizlik nedeniyle hekimlerin ciddi sorunlar yaşadıklarını belirterek "Bu durum intiharlara, kamudan istifalara ve yurtdışına hekim göçüne neden oluyor. Bütün bunlar Sağlıkta Dönüşüm programının sağlık çalışanlarına ve özellikle hekimlere yüklediği bir takım yüklerin sonucu. Sağlıkta Şiddet Yasası'na ilişkin düzenleme yapılmalı" dedi.