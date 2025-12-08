Kumanda Saray’da milyarlar kasada

Anayasa gereği tarafsız yayıncılık yükümlülüğü bulunan ve yurttaşın vergileri ile finanse edilen TRT’nin 2024 yılına yönelik mali tabloları hazırlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Kasım 2025’te yayımlanan Kamu İşletmeleri Raporu ile ortaya konulan mali tablolara, fahiş kâr ve devasa personel gideri yansıdı.

Muhalefet partilerine ayırdığı düşük süreler nedeniyle tartışılan TRT’nin mali tabloları açıklandı. 2024 yılına yönelik tablolarda, dikkati çeken kalemler yer aldı.

REKOR SATIŞ GELİRİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, TRT 2024 yılında 30 milyar 892 milyon TL’lik brüt satış gerçekleştirdi. Kurumun 2024 yılındaki brüt satış geliri, 2023 yılına oranla yüzde 46,1 arttı.

DÖNEM KÂRI 7,1 MİLYAR TL

TRT’nin 2024 yılında imza attığı net dönem kârı da paylaşıldı. Yurttaşın vergileriyle finanse edilen kurumun 2024 yılındaki net dönem kârı kayıtlara, 7 milyar 119 milyon TL olarak geçti. TRT’nin 2022, 2023 ve 2024 yıllarında toplam kârı ise 17 milyar 264 milyon TL oldu.

FAHİŞ PERSONEL GİDERİ

Kurumun personel giderindeki artış da dikkati çekti. AKP hükümetleri döneminde, “İktidarın arka bahçesi” haline getirildiği öne sürülen TRT’nin 2024 yılı personel gideri, 10 milyar 767 milyon TL olarak kaydedildi. Kurumun 2022 ve 2023 yıllarındaki personel giderinin ise sırasıyla 2 milyar 587 milyon TL ve 5 milyar 259 milyon TL olduğu bildirildi.

YÖNETİME AKAN KAYNAK

TRT’nin verilerine göre, 2024 yılında yönetim kurulu üyesi başına aylık ortalama 41 bin TL’lik huzur hakkı ödemesi yapıldı. 2024 yılında sekiz yönetim kurulu üyesi bulunan TRT’nin, yönetim kurulu için yaptığı ödemeler toplamı 3 milyon 936 bin TL ile ifade edildi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretin günlük harcırah, konaklama, yolluk gibi ekstra giderleri kapsamadığı belirtildi.