Kumar oynayan 8 kişiye 32 bin 440 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından umumu açık iş yerlerinde yapılan denetimde iki kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye 32 bin 440 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerin yönelik denetim yapıldı. Denetimde iki işyerinde kumar oynandığı, alkol ve sigara tüketildiği tespit edildi. Bunun üzerine kumar oynayan sekiz 8 şahsa toplamda 32 bin 440 TL para cezası kesilirken, işyeri sahipleri hakkında ise ‘kumar oynamak için yer ve imkan sağlama’ suçundan işlem başlatıldı.

Ayrıca işyerleri de 30 gün süre ile geçici olarak kapatıldı.