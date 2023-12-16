Kumar oynayan kişilere 20 bin 275 TL ceza

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapılan şok uygulamada 5 kişiye kumar oynamaktan 20 bin 275 TL para cezası yazıldı.

Çarşamba ilçesinin cadde ve ara sokaklarda, umuma açık içkili yerlerde, kişiler ve araçlar üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinden oluşan toplam 10 amir ve 94 polis memurunun katılımıyla uygulama yapıldı. 5 umuma açık alkollü iş yeri denetlendi. 28 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 1 iş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

5 şahsa kumar oynamaktan toplam 20 bin 275 TL idari para cezası uygulandı. Bin 470 şahsın sorgulandığı ve 366 aracın kontrol edildiği denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait toplam 95 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait toplam 8 adet fişek, 1 adet faturasız havalı tüfek, 22 adet amaç dışı bıçak ve 1 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ele geçirildi.



Terme ilçesinde ise yapılan uygulamalar sonucunda 527 şahıs, 287 araç sorgulandı. Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 56 adet 9x19 milimetre çapında fişek, 15 adet kartuş ve 1,16 gram esrar elde edildi, 2 aranan şahıs yakalandı. Trafik yönünden 4 sürücüye toplamda 95 bin 105 TL idari para cezası uygulandı.