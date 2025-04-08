Kumaşın dalgası ile suyun hafızası

Deniz Burak BAYRAK

Tekstil ya da dokuma, binlerce yıldır varlığını dönüştürerek günümüze kadar geldi. Öyle ki hem giyilebilir hem dekoratif ürün olarak tasarlanırken artık sanatsal çalışmaların malzemesi olarak da sıkça karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda Antalya’da gerçekleştirilen 2’nci Türkiye Tekstil Bienali, Akdeniz sahillerini kumaşlarla örülmüş bir sanat durağı hâline getiriyor. Bienalin bu yılki teması ‘Dalga Kumaş’, küratörü ise Nihat Özdal.

Kumaşın su ile yadsınamaz bir ilişkisi var. Adresin Antalya olmasında bu kadim ilişkinin yanında tarihsel bir motivasyon da var. Bienal mekânlarından Syedra Antik Kenti, tekstil arkeolojisi açısından önemli bir yer. Burası ‘dokuma ağırlıkları’ ile bölgenin çok önemli bir merkez olduğunu gösteriyor. Özdal mekânlara ilişkin “Bienal Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki mekânlara yayıldı, bu bölge sadece bir turizm durağı değil; tarih boyunca göçlerin, ticaretin, zanaatın ve doğayla iç içe bir yaşamın izlerini taşıyan bir geçiş coğrafyası. Sanat eserlerini sergilemek için de bir hafızaya yerleştirme arzusuyla yola çıktık” diyor.

EKO-POLİTİK BİR TEMA

Temanın, kumaşın dalgalanması ve suyun yüzey hareketinin birbirine benzerliğinden doğduğunu ifade eden Özdal, ‘dalga’nın toplumsal anlamını, “Dalga, aynı zamanda tarihsel ve toplumsal hareketlerin bir metaforu. Stuart Hall’un kültürel kimlik üzerine düşüncelerinde söylediği gibi; kimlik bir şey değil, bir süreçtir. Dalga gibi sürekli değişir ve yeniden şekillenir. Kumaş ise bu değişimin hem tanığı hem taşıyıcısı” diyerek özetliyor. Bu kapsamda ekolojik krize de değinen Özdal, tekstil üretimi sürecindeki su tüketimine de dikkat çekiyor: "Göç, kadın emeği, doğayla temasın temayla ilişkisi kadar, 1 kg tekstil malzemesinin boyanması için ortalama 164 litre su ve 449 gram kimyasal madde kullanılması, dünya genelindeki endüstriyel atık suların yaklaşık yüzde 20'sinden sorumlu olması da bu temayı belirlerken dert ettiğimiz konulardan oldu. Dalga, iklim krizinin de sembollerinden biri. Artan deniz seviyesi, boğulan kentler, taşan nehirler, su kaynaklarında her geçen yıl artan kirlilik… Sadece estetik değil, politik bir metafor da barındırıyor bu tema.”

Bienal kapsamında Yeni Zelanda’dan Brezilya’ya, farklı yaş ve pratiklerden gelen 50 sanatçının eserleri yer alıyor. Sanatçılarla ilişkiyi sadece küratöryel bir seçim değil, karşılıklı bir öneri süreci olarak kurguladıklarını söyleyen Özdal, Türkiye’de ve dünyada gezdiği sergilerde, tekstili bir malzeme olarak kullanan çok sayıda sanatçının eserlerinin sergilendiğini belirtiyor ve pratiğe ilişkin, “Bazı sanatçılar zaten ekolojik temalarla çalışan, doğa-insan ilişkisinin hassasiyetine yıllardır dikkat çeken üreticilerdi. Tema, bazılarını ise kendi pratiklerini yeniden düşündürmeye neden oldu. Ortaya çıkan iş, kocaman bir kumaş ya da bir kırkyama. Birlikte düşünmek, birlikte üretmek, birlikte var olmak; ipek böceğinin hareketlerinden koyun yünlerine, bitki liflerinden dokuma tezgâhlarına bir ipliğin kumaşa dönüşmesi, o kumaşın başka mecralara hareketi… Bu büyük bir emek ve tüm bu süreçlerde yegâne yol arkadaşı su…” diyor.

DİRENÇ VE YAŞAM

Konu su ve sanat olunca “Suya ve sanata nasıl bir perspektiften bakarak kesişim sağladınız?” diye soruyoruz; Özdal, “Suya nereden bakıyoruz? Sadece bir element mi, bir ontoloji mi? Su, varoluşu sürekli yeniden tanımlar. Akma yönünde bir içsel eğilime sahip. Bu yüzden sanatla suyu bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan şey sadece görüntü değil; hareket, direnç ve yaşamın kendisi oluyor” diyerek yanıtlıyor.

Eserler; Kızılkule, tarihî Alanya Tersanesi, Yalan Dünya Mağarası, Cragnum Antik Kenti, Lamos Antik Kenti gibi arkeolojik ve tarihsel mekânlarda sergileniyor. Mekânların yalnızca fon değil, eserlerin aktif bir parçası hâline geldiğini göstermek için kumaşın hafıza ve doğa ilişkisine dikkat çekmek istediklerini söyleyen Özdal, “Tekstil, doğası gereği zamana direnen ama aynı zamanda onunla bozulan bir materyal” diye ekliyor.

Bienal 13 Nisan’da Pazarsona erecek. Bu kapsamda; 12 Nisan’da Cragnum Antik Kenti’nde ‘Kumaş ve Edebiyat’ buluşması ile son gün Lamos Antik Kenti’nde gerçekleştirilecek hafıza yürüyüşlerine katılabilirsiniz.