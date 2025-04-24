Kumburgaz’da bir binanın duvarları yıkıldı: Yaşananlar kameraya yansıdı
Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz’daki 5 katlı bir binanın apartman boşluğundaki duvarlar çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Site sakini Emin Can Yaray, "1 dakika önce orada olacaktım" dedi.
Kaynak: İHA
Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz’da bulunan 5 katlı binanın apartman boşluğundaki duvarlar yıkıldı.
Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kumburgaz Site 1 sitesinde yaşanan olayı anlatan site sakinlerinden Emin Can Yaray, " 1 dakika önce buraya gelecektim normalde. Evimde burada 5’inci katta. Binalarımız da eski" dedi.