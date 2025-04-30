Kumburnu Sosyal Tesisi için Foçalılar direnişte

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), İzmir’in Foça ilçesinde bulunan ve kamuya ait olan Kumburnu Sosyal Tesisleri’ni satışa çıkarması, ilçede büyük tepkiye yol açtı. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, satış kararına karşı çıkarak, kamuya ait kıyıların sermayeye devredilmesine izin vermeyeceklerini duyurdu.

Buca Sosyal Güvenlik Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, “Kamu malı olan belediye mülkleri, hiç kimseye peşkeş çekilemez. AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Silkeleyin’ talimatı üzerine muhalif belediyelere yönelik başlatılan operasyonlar ve zorlu süreç devam ediyor. Prim alacağına karşılık belediyelere haciz işlemi başlatmasıyla gündeme gelen SGK, bir yandan da mülkiyetindeki taşınmazları satışa çıkarmaya devam ediyor” denildi.

Kamu mallarının sermayeye devredildiği belirtilen açıklamada, “SGK, Foça ilçe sınırları içerisinde yer alan Kumburnu Sosyal Tesislerinin devrinin ardından zaman geçirmeden tesisi satma kararı aldı. 17 bin 561 metrekarelik sosyal tesisi 350 milyon lira tahmini bedelle 30 Nisan'da satışa çıkaracağını duyurdu. Foçalılarla birlikte binlerce imza toplayarak Mersinaki Koyu'nun özelleştirilmesini durduran Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, Kumburnu Sosyal Tesislerinin satışına yani kamu mallarının sermayeye devredilmesine karşı mücadele başlattı. Prim borçları gerekçe gösterilerek yapılan devrin sonucunun satış olacağı biliniyordu” ifadeleri kullanıldı.

SATIŞA KARŞIYIZ

Satış gerçekleşirse kıyılardan faydalanma ve denize ulaşım haklarının ellerinden alınacağı vurgulan açıklamada, şunlar dile getirildi:

"Foça’nın ve İzmir’in dar gelirli vatandaşların makul bir ücretle yararlandığı Kumburnu Plajı ve Sosyal Tesisleri, sermayeye devredilmiş olacaktır. Biz Foça halkı ve Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu olarak bu satışa sonuna kadar karşıyız. Karşı oluşumuzun nedeni Foça’da kıyı ve denize ulaşılabilecek yerin kalmamasıdır. Kıyı kenar çizgisinin uygulanması, plajdan faydalanılması ve halkın buradan makul bir ücret ödeyerek faydalanmasının devam etmesi birinci talebimizdir.”

HALKIN OLARAK KALMALI

İkinci taleplerinin ise Kumburnu ve Mersinaki Koyları’nın kamunun elinde kalması olduğu aktarılan açıklamada, “Foça Belediyesi’nin ödenmeyen prim borçları gerekçesiyle satışa çıkarılan yerin kamunun elinde kalması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çağrımızı yineliyoruz; ille de satılacaksa ihaleye girin ve siz alın. Burası kamunun malı olarak devam etsin. Foça Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile burayı işletin. Bir kere daha sesleniyoruz; Burası halkın olarak kalmalı, kamunun hizmetinde devam ettirilmelidir. Bir çağrımızda ihaleye gireceklere; burası turizm imarlıdır. 2’nci Derece SİT alanıdır. Biz Foçalılar olarak kamuya ait olan bu alanın kaybedilmemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz; yağmaya ve talana asla izin vermeyeceğiz” denildi.