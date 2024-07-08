Kumda, suda müzik

21. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali sekiz hafta sürecek bir konser programıyla 10 Temmuz’da başlıyor. Piyanist Onay festival için “Hayatımın en anlamlı ve gurur verici deneyimlerinden biri olmaya devam ediyor” diyor.

Deniz Burak BAYRAK

Bundan 21 yıl önce birkaç piyano resitaliyle başlayıp yıllar yılı eğitimi ve öğrencileri ana faktör olarak hedefleyen Gümüşlük Müzik Festivali, 10 Temmuz’da dopdolu bir programla başlayıp 9 Eylül’de sona erecek. Öğrencileri genç yaşta destekleyip bir nesli yetiştiren festival, ailesine onlarca yetenekli sanatçı kattı. Piyanist Gülsin Onay’ın sanat danışmanlığında organize edilen müzik şenliği sanatın birleştirici gücünü ön planda tutarak büyüyor, gelişiyor.

Bodrum Klasik Müzik Derneği’nce düzenlenen festivalin sanat yönetmenliği Eren Levendoğlu yapıyor. 8 hafta sürecek etkinlikler çerçevesinde 3’ü masterclass konseri olmak üzere 20 konser Bodrumlu müzikseverle buluşacak; dünyanın dört bir yanından gelecek müzisyenler konuk olacak. Biz de doğanın huzuruyla birleşip genç müzisyenleri yönlendirme misyonunu sürdüren festivalin sanat danışmanı piyanist Gülsin Onay’la konuştuk.

SANATI DOĞAYLA KUCAKLAMAK

Gümüşlük Müzik Festivali’nin çok dikkat çeken bir mottosu var: “Taşta, Kumda, Suda” Öncelikle Onay’a neden bu mottoyu seçtiklerini soruyoruz, Onay şöyle yanıtlıyor: “Mottomuz, festivalimizin doğayla iç içe olma ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor. Gümüşlük’ün eşsiz doğası, tarihî taşları, pırıl pırıl kumsalları ve huzur veren denizi, bu festivalin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Doğa, sanatın en saf ve ilham verici ortamını sunar. Müzikseverlerin ve sanatçıların, bu doğal güzellikler içinde bir araya gelmesi, sanatın ve doğanın mükemmel bir uyum içinde buluşmasına olanak tanır. Bu motto, festivalimizin köklerini ve temel değerlerini sembolize ediyor: doğanın içinde sanat ve sanatı doğanın bir parçası olarak kucaklamak.”

GÜMÜŞLÜK FESTİVAL AKADEMİSİ

Gümüşlük Müzik Festivali aynı zamanda bir Akademi. Gümüşlük’ü diğer festivallerden ayıran bu özelliğini de Gülsin Onay’la konuşmak istiyoruz. Hem Akademi’yi hem de bu yılki planlarını Onay şöyle anlatıyor: “Gümüşlük Festival Akademisi, festivalimizin kalbinde yer alıyor ve Gümüşlük’ü diğer festivallerden ayıran önemli bir oluşum. Bu yıl da birbirinden değerli sanatçılar ‘masterclass’larıyla genç müzisyenlere ilham verecek ve onları müzik dünyasında bir adım öteye taşıyacaklar. Bu süreçte öğrenciler, farklı ekolleri tanıyor, teknik becerilerini geliştiriyor, müziğin zengin dünyasında kendilerini ifade etmenin yeni yollarını keşfediyorlar.

Festival kapsamında bugüne kadar sadece piyano değil, keman, viyola, viyolonsel, arp, gitar, bestecilik, şan, orkestra şefliği, klarnet, obua, kontrbas, flüt ve daha pek çok enstrümanda yaklaşık 2 bin öğrenci ‘masterclass’lara katıldı. Bu çeşitlilik, genç müzisyenlerin geniş bir yelpazede eğitim almasını sağladı ve festivalimizi benzersiz kıldı.”

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KONSER AJANDASI

Programdan seçtiğimiz bazı konserler ve takvim bilgisi şöyle:

• Kristóf Baráti ve Tuna Bilgin Açılış Konseri, 10 Temmuz saat 21.00-Antik Taş Ocağı

• Caroline Sageman’la Bir Chopin Gecesi, 22 Temmuz saat 21.00-Antik Taş Ocağı

• Kumda Piyano I, Masterclass Öğrenci Konseri, 13 Ağustos saat 20.00-Toprak Ev (Festival Merkezi)

• Miron Rafajlovic, 25 Ağustos saat 20.30-Suda (Festival Merkezi)

• Kapanış Konseri: Gülsin Onay & Erkin Onay, 9 Eylül saat 21.00-Antik Taş Ocağı

Tüm program için: https://www.gumuslukfestival.org/tr/program