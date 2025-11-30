Küme düşen takımın taraftarı sahayı birbirine kattı

İsveç Birinci Futbol Ligi Allsvenskan’daki play-off mücadelesi, Norrköping taraftarlarının tepkisi nedeniyle gergin anlara sahne oldu. Ligde kalma mücadelesi veren Norrköping ile Allsvenskan’a yükselmek isteyen Örgryte, rövanş maçında karşı karşıya geldi.

İlk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Norrköping, kendi sahasında oynanan ikinci maçta da istediği sonucu alamadı. Takımının küme düşmesini hazmedemeyen bazı taraftarlar, mücadelenin 85. dakikasında suni çim zemine yanıcı maddeler atarak oyunun durmasına yol açtı.

Güvenlik önlemleri kapsamında takımlar soyunma odasına yönlendirilirken, tribünlerin tamamen boşaltılması beklenildi. Yaklaşık dört saatlik aranın ardından karşılaşma kaldığı yerden oynanarak 0-0 tamamlandı.

Bu sonuçla Örgryte, 2009’dan bu yana ilk kez Allsvenskan’a yükseldi. Norrköping ise 15 yıl sonra bir alt lige düşerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.