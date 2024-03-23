Kümeslere dadanan tavuk hırsızları yakalandı

Kırıkkale’de kümeslere dadanan tavuk hırsızları polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, şehirde çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 5 ayrı kümese girerek 70 tavuk çalan H.A. ile M.A., polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalandı.

Çaldıkları tavukları pazarda sattıklarını itiraf eden şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.