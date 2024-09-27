Kumluca’da orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını büyümden söndürüldü. Yangında 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kumluca ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi Yanıklar mevkisinde bugün saat 12.15 sıralarında orman yangını meydana geldi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı ve yangın gözetleme kulesinin tespiti ile yangın yerine ekipler sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Yangında 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.