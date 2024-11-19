Kumpas halkın vicdanından döndü

Haber Merkezi

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından CHP’nin yöneticileri, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve partililerin Esenyurt’ta Demokrasi Nöbeti devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da CHP Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Özel, burada yaptığı konuşmada Esenyurt’taki nöbete Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer göreve dönene kadar devam etme kararı aldıklarını bildirdi.

Özel’in konuşmasından satır başları şöyle oldu:

"Esenyurt’ta yapılan şey düpedüz işgal. Kazanamadıkları Esenyurt Belediyesi’ni Erdoğan’ın talimatıyla işgal ettiler. Esenyurt işgalini derhal bitirin. Özer başkan görevine dönene kadar nöbete devam edeceğiz. Esenyurt’ta 20 gündür yaptığımız direnişe, Ahmet Özer görevinin başına gelene kadar devam etme kararı aldık. Cumhuriyet Halk Partisi, belediyesinin işgal edilmesine sessiz kalacak ve teslim olacak bir parti değildir. Ahmet Özer, gerçek bir vatanseverdir.

Ayrıca 43 mahallesi olan Esenyurt’ta Ahmet Özer’in o mahalleye verdiği vaatleri hatırlatmaya bu işgalcinin o mahalleye hangi hizmeti götürmediğini, aksayan hizmetleri yerinde anlatmaya devam edeceğiz. Buradan AKP’ye MHP’ye bir kötü haberim var. Esenyurt’ta yüzde 1 oy ile seçildik. Ancak son yapılan kamuoyu araştırmasında bu işgale Esenyurt halkının yüzde 81’i itiraz ediyor. Kumpas milletin vicdanından dönmüştür.

Buradan bir çağrım aslında Erdoğan’adır. ‘Giremezsiniz’ diye bariyer çektiniz girdik. Bu bariyerlerin içine de dışına da giriyoruz BU bariyerin size bir faydası yok ama esnafa zararı var. Yüzde 51 ile kazandığımız ilkçede bir daha esameniz okunmayacak hale geliyorsunuz. Bu bariyerleri kaldırın meydandaki işgalleri bitirin."

AVUKATLAR MASAK RAPORLARINI İSTEDİ

Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatları, MASAK raporu ile gizli tanık ifadesi tutanağının örneğinin kendilerine verilmesini istedi.

Avukatlar Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, Başsavcılığa söz konusu taleplerine ilişkin dilekçeyi sundu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan ayrı bir dilekçede ise Özer’in evinde ve belediye başkanlığındaki makam odası ile aracında aramalarda ele geçirilen eşyaların hukuka aykırı şekilde alındığı belirtilerek, bunların işlem gerçekleştirilmeksizin taraflarına iade edilmesi gerektiği ifade edildi.