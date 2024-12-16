Kumru Çatılı Yaylası’nda hayatını kaybeden devrimciler anıldı

Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Çatılı Yaylası’nda 15 Aralık 1984’de güvenlik güçleriyle girilen çatışmada katledilen devrimciler mezarları başında anıldı.

Çatışmada hayatını kaybeden Ahmet Gürler, Ahmet Sakin, Sebahattin Demir ve Ayhan Eskici’nin adına yapılan anma töreninde ‘Unutmadık, unutturmayacağız’ yazılı pankart açıldı.

Anma töreninin ardından Fatsa’nın Elekçi bölgesinde öldürülen Habil İrgül ve Cumali Eliaçık da mezarları başında ziyaret edildi.

SOL Parti tarafından düzenlenen anmalarda, “Katledilen devrimcilerin mücadeleleri bugün ülkenin dört bir köşesinde sürüyor” ifadeleri yer aldı.

Anmada hayatını kaybedenler adına bestelenen Karadeniz ağıdının sözleri de seslendirildi:

“Karadeniz Karadeniz

Fırtınalar içindeyiz

Dört Karanfil verdik sana

Her biri bir engin deniz”