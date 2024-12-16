Kumru Çatılı Yaylası’nda hayatını kaybeden devrimciler anıldı
Ordu’nun Kumru ilçesi Çatılı Yaylası’nda 40 sene önce güvenlik güçleri tarafından katledilen devrimciler mezarları başında anıldı.
Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Çatılı Yaylası’nda 15 Aralık 1984’de güvenlik güçleriyle girilen çatışmada katledilen devrimciler mezarları başında anıldı.
Çatışmada hayatını kaybeden Ahmet Gürler, Ahmet Sakin, Sebahattin Demir ve Ayhan Eskici’nin adına yapılan anma töreninde ‘Unutmadık, unutturmayacağız’ yazılı pankart açıldı.
Anma töreninin ardından Fatsa’nın Elekçi bölgesinde öldürülen Habil İrgül ve Cumali Eliaçık da mezarları başında ziyaret edildi.
SOL Parti tarafından düzenlenen anmalarda, “Katledilen devrimcilerin mücadeleleri bugün ülkenin dört bir köşesinde sürüyor” ifadeleri yer aldı.
Anmada hayatını kaybedenler adına bestelenen Karadeniz ağıdının sözleri de seslendirildi:
“Karadeniz Karadeniz
Fırtınalar içindeyiz
Dört Karanfil verdik sana
Her biri bir engin deniz”