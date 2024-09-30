Kundaklama ve bıçaklı saldırıda 31 kişi yaralandı

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Almanya’nın Essen kentinde iki ayrı binada çıkan yangın ve sonrasında yaşanan bıçaklı saldırı sonucu 8’i çocuk 31 kişi yaralandı. Olayla ilgili Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Yangınlarda dumandan zehirlenen iki çocuğun durumunun kritik olduğu açıklandı.

Yangınları başlattığı düşünülen şüpheli minibüsle kaçarken iki iş yerinin vitrinlerine çarparak zarar verdi. Daha sonra aracından inen zanlı yaya olarak kaçmaya başladı. Görgü tanıklarının kaydettiği videoda etraftakileri bıçakla tehdit ettiği görülen zanlı daha sonra polis tarafından yakalandı. Polis zanlının yakalandığı yerin çarptığı iş yerlerine yakın bir nokta olduğunu, maddi hasar dışında araç çarpması sonucu yaralanma yaşanmadığını söyledi.

Polis, şüphelinin 41 yaşında Suriye vatandaşı bir Essen sakini olduğunu açıkladı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. Alman basınına yansıyan haberlere göre, şüphelinin avukatı Volker Schröder, siyasi bir nedeni olmadığını ve bunun "tamamen trajik bir aile hikâyesi" olduğunu belirtti.