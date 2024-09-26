Kupa 2'de iki takım bugün sahne alacak

Spor Servisi

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün ilk maçlarına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip evinde geçen sezon da mücadele ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak maçı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Süper Lig'de son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler kazanarak yeniden moral bulmak amacında.

Beşiktaş ise deplasmanda turnuvanın güçlü ekiplerinden Ajax ile karşılaşacak. Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Beşiktaş, Ajax ile daha önce oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti. Beşiktaş bu maçta galip gelerek kötü seriyi sonlandırmak istiyor.