Kupa 2’de finalistler bugün belli oluyor

Spor Servisi

Avrupa Ligi’nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Organizasyonunun yarı finalinde rövanş maçları bugün saat 22.00’de başlayacak. Yarı final ilk maçlarında, İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yı 3-0 yenerken diğer İngiliz ekibi Tottenham ise konuk ettiği Norveç takımı Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etmişti.

Kupa 2’de yarı final ilk maçlarında elde ettikleri avantajları korumaları durumunda finalde 2 İngiliz kulübü Manchester United ve Tottenham karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi’nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs’ta İspanya’nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı’nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.