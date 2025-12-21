Kupa derbisi öncesi ezeli rekabet notları: Rekorlar, tartışmalar, unutulmayan maçlar

Türkiye Kupası C Grubu’nun ilk maçında 23 Aralık Salı günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, ülke futbolunun en eski ve en yoğun rekabetlerinden birini sürdürüyor.

İki kulübün bir asrı aşan derbi geçmişi, sadece kazanan-kaybeden çizgisinde değil, rekor skorlar kupalara damga vuran maçlar, tartışmalı kararlar ve saha içinde yaşanan sıra dışı anlarla da şekillendi.

EN FARKLI GALİBİYETLER: 7 GOLLÜ İKİ AYRI HİKÂYE

İki takımın birbirine karşı aldığı en farklı galibiyetler 7 gollü sonuçlarla geldi. Beşiktaş, 23 Mart 1941 tarihli özel karşılaşmada Fenerbahçe’yi 7-1 mağlup etti.

Fenerbahçe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958’de oynanan özel maçta 7-0’lık skorla aldı. Lig özelinde bakıldığında Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a karşı en farklı lig galibiyetleri 3-0’lık sonuçlarla kayıtlara geçti (7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012).

Beşiktaş cephesinde ise Fenerbahçe’ye karşı farklı skor hanesinde 5-1’lik galibiyet (6 Ocak 1990) ve dört ayrı 4-0’lık sonuç öne çıkan başlıklar arasında.

Rekabette penaltılar hariç en fazla golün atıldığı maçta tribünler 9 gol izledi. 11 Ağustos 1974’te İnönü Stadı’nda oynanan TSYD Kupası karşılaşmasını Beşiktaş 5-4 kazandı; bu maç, iki takımın uzun rekabetinde “bir maçta en çok gol” notunu taşıdı.

Gol hanesi yüksek diğer önemli maçlar arasında 19 Mayıs 1955’te Atatürk Kupası’nda oynanan ve 4-4 biten karşılaşma ile 1 Temmuz 1960’ta Cemal Gürsel Kupası’nda Fenerbahçe’nin 6-2 kazandığı mücadele yer alıyor. Beşiktaş’ın 1941’deki 7-1’lik galibiyeti de bu “yüksek skor” listesinin bir parçası.

GOLCÜ REKORU: BABA HAKKI YETEN

Derbi tarihinin en golcü ismi, Beşiktaş’ın efsane kaptanı “Baba” Hakkı Yeten. Hakkı Yeten, Fenerbahçe’ye karşı Beşiktaş formasıyla çıktığı 58 maçta 32 gol attı. Fenerbahçe tarafında ise Beşiktaş’a karşı en çok gol atan isim 19 golle Cemil Turan olarak öne çıkıyor.

EN ÇOK DERBİYE ÇIKAN: RIZA ÇALIMBAY

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen oyuncu unvanı Rıza Çalımbay’a ait. Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe’ye karşı 64 maçta görev yaptı. Onu 61 maçla Şeref Görkey, 59 maçla Ulvi Güveneroğlu ve Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner takip etti.

EN ERKEN GOLLER: 21. SANİYE VE 37. SANİYE

Derbide “bilinen en erken gol” notu Fenerbahçeli Elvir Bolić’e ait. 10 Mart 1996’da İnönü Stadı’nda oynanan lig maçında Bolić, 21. saniyede ağları havalandırdı. Beşiktaş adına en erken gollerden biri ise 1991’de Kadıköy’de oynanan ve 2-2 biten lig maçında Mehmet Özdilek’ten geldi; Özdilek bu karşılaşmada 37. saniyede gol atmıştı.

BİR MAÇTA EN ÇOK GOL REKORU: ZEKİ RIZA SPOREL

Derbi tarihinde tek maçta en fazla gol atan oyuncu, Fenerbahçe efsanesi Zeki Rıza Sporel. 18 Haziran 1926’da oynanan ve Fenerbahçe’nin 4-1 kazandığı özel maçta sarı-lacivertlilerin dört golünü de Sporel kaydetti.

İki takımın ilk resmi karşılaşması 12 Kasım 1926’da Taksim Stadı’nda İstanbul Ligi’nde oynandı ve maç 0-0 bitti. İlk karşılaşma ise 1924’ün kasım ayındaki özel maç olarak kayda geçti.

Derbinin geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok isim var. Son dönem örnekleri arasında (kronolojik olmadan) Sergen Yalçın, Rüştü Reçber, Mert Nobre, Tümer Metin, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Josef de Souza, Jose Sosa, Mehmet Topal, Salih Uçan, Mert Günok, Michy Batshuayi, Cenk Tosun gibi isimler öne çıkıyor. Bu oyunculardan bazıları, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe formasıyla derbide gol sevinci yaşadı: Şenol Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur Havutcu, Mert Nobre, Tümer Metin, Mamadou Niang, Gökhan Gönül bunlar arasında.

Rekabetin uzun tarihinde her iki takımda da kendi kalesine gol atan oyuncular oldu. Beşiktaş’tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, Necip Uysal, Dusko Tosic, Marcelo; Fenerbahçe’den ise Dirk Kuyt, Simon Kjaer gibi isimler bu listede yer alan örnekler.

Profesyonel lig dönemindeki ilk derbi 18 Mart 1959’da İnönü Stadı’nda oynandı; Fenerbahçe maçı 1-0 kazandı. Derbi tarihinde “ilk gece maçı” ise 12 Haziran 1960’ta Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynandı ve yine Fenerbahçe 1-0 galip geldi.

Derbi rekabetinde üç karşılaşma hükmen sonuçlandı.

4 Mayıs 1983’te Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 1-1 bitmesine rağmen Beşiktaşlı Mehmet Ekşi’nin durumuyla ilgili tespit sonrası Fenerbahçe 3-0 hükmen galip sayıldı.

16 Eylül 2000’de İnönü’de Beşiktaş’ın sahada 3-0 kazandığı lig maçı, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili ihlal nedeniyle hükmen tescil edildi.

2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası yarı final rövanşı Kadıköy’de olaylar nedeniyle tatil edildi; devamında Beşiktaş’ın sahaya çıkmama kararı sonrası maç 3-0 hükmen sonuçlandı.

BİTMEYEN TARTIŞMA: 1991’DE TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ?

16 Kasım 1991’de Kadıköy’de 2-2 biten derbide Beşiktaş’ın Mehmet Özdilek ile bulduğu beraberlik golü, “top çizgiyi geçti mi?” tartışmasını yıllarca gündemde tuttu. Hakem gol kararı verdi; yıllar sonra yayınlarda yapılan ölçüm tartışmayı yeniden alevlendirdi ve uzun süre konuşuldu.

Derbi tarihinin en sıra dışı anlarından biri 17 Nisan 2005’te Kadıköy’de yaşandı: Beşiktaş kalecisi Cordoba kırmızı kart görünce, değişiklik hakkı kalmayan Beşiktaş’ta Daniel Pancu kaleye geçti ve maç Beşiktaş’ın 4-3 üstünlüğüyle bitti.

Bir diğer çok konuşulan olay ise 18 Nisan 2010’da Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı maçta yaşandı: Bilica, Beşiktaş’ın penaltısı öncesinde penaltı noktasını kramponla eşeledi; Bobo’nun vuruşunu Volkan Demirel kurtardı.,

Rekabetin yakın döneminde iki derbi, tribün profiliyle öne çıktı. 2012’de ve 2012-2013 sezonunun ilk yarısında, cezalar nedeniyle iki farklı derbi yalnızca kadınlar ve çocukların izleyebildiği şekilde oynandı.