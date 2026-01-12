Kupa maçlarının hakemleri açıklandı
Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Salı günü oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Kupada 2. hafta heyecanı 13 Ocak Salı, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
TFF'den 13 Ocak Salı günü oynanacak olan maçların hakemlerini açıkladı. Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:
13.00 Alanyaspor-Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses
15.30 Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar
18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Burak Pakkan
20.30 Fethiyespor-Galatasaray: Ayberk Demirbaş