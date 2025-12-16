Giriş / Abone Ol
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı. Halil Umut Meler, Galatasaray-Başakşehir maçında düdük çalacak.

Spor
Kaynak: Spor Servisi
Kupa maçlarının hakemleri açıklandı: Halil Umut Meler düdük çalacak
AA

Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre kupada yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın

13.00 Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

20.30 Trabzonspor-Alanyaspor: Mehmet Türkmen

18 Aralık Perşembe

17.30 Gençlerbirliği-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

20.30 Galatasaray-Başakşehir: Halil Umut Meler

