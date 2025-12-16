Kupa maçlarının hakemleri açıklandı: Halil Umut Meler düdük çalacak
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı. Halil Umut Meler, Galatasaray-Başakşehir maçında düdük çalacak.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre kupada yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın
13.00 Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
20.30 Trabzonspor-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
18 Aralık Perşembe
17.30 Gençlerbirliği-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu