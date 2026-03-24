Kupa Voley'de yarı final heyecanı: Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşı karşıya

Kupa Voley yarı finalinde Fenerbahçe ile Eczacıbaşı, finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

İki ekip de yarı finale net galibiyetlerle geldi. Fenerbahçe, çeyrek finalde Aras Kargo’yu 3-0 mağlup ederken, Eczacıbaşı ise Göztepe karşısında aynı skorla kazanarak son dört takım arasına adını yazdırdı.

DİĞER MAÇ: VAKIFBANK-GALATASARAY

Bu karşılaşmayı kazanan ekip, finalde VakıfBank ile Galatasaray eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kupada son yıllarda üstünlük Fenerbahçe’de. Sarı-lacivertli ekip, son iki sezonda kupayı kazanmayı başarırken toplamda 5 şampiyonluğa ulaştı. Eczacıbaşı ise organizasyon tarihinde 9 kez mutlu sona ulaşarak bu alanda öne çıkan takımlardan biri konumunda bulunuyor.

Final bileti için sahaya çıkacak iki güçlü ekip, sezonun en kritik maçlarından birinde kozlarını paylaşacak.