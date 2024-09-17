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Kupada 2. Tur kurası bugün çekiliyor

Spor
  • 17.09.2024 06:00
  • Giriş: 17.09.2024 06:00
  • Güncelleme: 17.09.2024 06:38
Kaynak: AA
Kupada 2. Tur kurası bugün çekiliyor
Fotoğraf: AA

Türkiye Kupası’nda 2. eleme turunun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek ve saat 14.00’te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL), TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig ekiplerinin yer aldığı 2. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 64 takım mücadele edecek ve 32 ekip, bir üst tura yükselecek.

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