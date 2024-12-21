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Kupada grup kuraları çekildi

Spor
  • 21.12.2024 05:00
  • Giriş: 21.12.2024 05:00
  • Güncelleme: 21.12.2024 05:08
Kupada grup kuraları çekildi

Spor Servisi 

Türkiye Kupası’nda grup kuraları dün çekildi. Daha önce kupaya katılmayacağını bildiren Fenerbahçe ve Kasımpaşa da kurada yer aldı. Kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu:

Trabzonspor

Alanyaspor

Çaykur Rizespor

Ankaragücü

Fatih Karagümrük

İskenderunspor

B Grubu:

Fenerbahçe

Kasımpaşa

Gaziantep FK

Göztepe

İstanbulspor

Erzurumspor FK

C Grubu:

Galatasaray

Başakşehir

Konyaspor

Eyüpspor

Çorum FK

Boluspor

D Grubu:

Beşiktaş

Sivasspor

Antalyaspor

Bodrum FK

Kocaelispor

Kırklarelispor

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YENİ FORMAT

Kupada mücadele edecek 24 takım, kurada 8'er takımlı üç torbaya dağıtıldı. Kura sonucu her 3 torbadan ikişer takım olmak üzere 6'şar ekip, 4 grupta yer aldı. Her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak. Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.

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