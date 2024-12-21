Kupada grup kuraları çekildi
Spor Servisi
Türkiye Kupası’nda grup kuraları dün çekildi. Daha önce kupaya katılmayacağını bildiren Fenerbahçe ve Kasımpaşa da kurada yer aldı. Kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:
A Grubu:
• Trabzonspor
• Alanyaspor
• Çaykur Rizespor
• Ankaragücü
• Fatih Karagümrük
• İskenderunspor
B Grubu:
• Fenerbahçe
• Kasımpaşa
• Gaziantep FK
• Göztepe
• İstanbulspor
• Erzurumspor FK
C Grubu:
• Galatasaray
• Başakşehir
• Konyaspor
• Eyüpspor
• Çorum FK
• Boluspor
D Grubu:
• Beşiktaş
• Sivasspor
• Antalyaspor
• Bodrum FK
• Kocaelispor
• Kırklarelispor
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YENİ FORMAT
Kupada mücadele edecek 24 takım, kurada 8'er takımlı üç torbaya dağıtıldı. Kura sonucu her 3 torbadan ikişer takım olmak üzere 6'şar ekip, 4 grupta yer aldı. Her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak. Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.