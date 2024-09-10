Kupada Uşakspor ve Denizlispor sahnede

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona galibiyetle başlayan Ege temsilcileri Denizlispor ve Uşakspor, yarın Türkiye Kupası'nda sahaya çıkacak.

Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Denizlispor, amatör lig temsilcisi Bucak Belediye Oğuzhanspor'a konuk olacak.

Bucak İlçe Stadı'ndaki maç saat 14.30'da başlayacak. Uşakspor ise 1 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da 1922 Konyaspor'u ağırlayacak. Kupada ilk turda rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ve gerekirse seri penaltılarda mağlup eden takımlar tur atlayacak.