Kupaların kupasına bir ay kaldı

2026 Dünya Kupası’na bir ay kala turnuva heyecanı giderek artarken, futbol tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu için hazırlıklar sürüyor.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı turnuva, tarihte ilk kez üç ülkede ve 48 takımla düzenlenecek.

Organizasyon, 11 Haziran’da Mexico City Stadı’nda oynanacak Meksika-Güney Afrika arasında oynanacak maçla başlayacak. Final karşılaşması ise 19 Temmuz’da New York New Jersey Stadı’nda oynanacak.

104 MAÇ OYNANACAK

Turnuvada toplam 16 farklı statta 104 maç yapılacak. Karşılaşmaların 78’ine ABD ev sahipliği yapacak. En yüksek kapasiteli stat 94 bin seyirciyle Dallas Stadı olurken, en düşük kapasiteye sahip stat ise Toronto’daki 45 bin kişilik stadyum olarak öne çıkıyor.

Artan takım sayısı ve üç farklı ülkeye yayılan organizasyon yapısı nedeniyle taraftarları bu yıl zorlu bir seyahat süreci bekliyor. Yüksek bilet fiyatları, konaklama giderleri ve uzun uçuş mesafeleri turnuvanın en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyor.

Turnuva öncesinde siyasi gündem de dikkat çekiyor. ABD ile yaşadığı gerilim nedeniyle İran Milli Futbol Takımı’nın maçlarının Kanada veya Meksika’ya alınması yönündeki talepler FIFA tarafından reddedildi. İran’ın grup karşılaşmalarının planlandığı şekilde ABD’de oynanacağı açıklandı.

MİLLİ TAKIM D GRUBUNDA

Türkiye Milli Futbol Takımı ise Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip grupta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Milli Futbol Takımı, Paraguay Milli Futbol Takımı ve Avustralya Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak.

48 takımlı yeni format sayesinde Yeşil Burun Adaları Millî Futbol Takımı, Curaçao Milli Futbol Takımı, Ürdün Milli Futbol Takımı ve Özbekistan Millî Futbol Takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek.

Öte yandan 83 bin kişilik Mexico City Stadı, Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat olacak. Daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupaları’nın açılış maçlarına sahne olan statta, Pele’nin kupa kaldırdığı ve Maradona’nın “yüzyılın golü”nü attığı unutulmaz anlar yaşanmıştı.