Kupaya bir kaldı!

Oktay EVSEN

Euroleague’de Final Four’un ilk maçında Fenerbahçe ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maç boyu olağanüstü bir savunma ortaya koyarken son şampiyon unvanı taşıyan rakibini 82-76 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Güçlü rakibine karşı özellikle savunmada olağanüstü bir eforla oynayan Kanarya ilk çeyrekte potasında sadece 14 sayı gördü. 22-14’lük üstünlüğüyle biten ilk periyotun ardından hücumda Tarık Biberovic’le etkili olan Kanarya, farkı açmaya başladı. İkinci periyotun son bölümünde Kendrick Nunn’ın skorer oyunuyla farkı kapatan Panathinakos devrede biterken farkı üçe indirdi: 38-33.

MCCOLUM VE MELLI FARKI

Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da savunmada vidaları sıkarken Fenerbahçe hücumda Nicolo Melli ve Errick McCollum’un attığı sayılarla ayakta kaldı ve periyotun son bölümünde skordaki üstünlüğünü korudu: 55-48. Final periyota yine müdafada büyük bir eforla başlayan sarı-lacivertli ekip Kendrick Nunn’ın beş faulle oyun dışı kalmasıyla avantajı eline geçirdi.

HALL’DAN 18 SAYI

Maçın bitimine az bir süre kala Cedi Osman’ın çabasıyla geri dönmeye çalışan Yunanistan ekibine izin vermeyen Kanarya 82-76’lık skorla adını finale yazdırdı. Fenerbahçe’nin en skorer ismi 18 sayıyla kritik anlarda eli titremeyen Devon Hall oldu.