Kupon arazi avcısı

FETÖ bağlantılı bir vakfa ait olduğu gerekçesiyle el konulan Sarıyer’deki 27 dönümlük araziyi MHP’li Levent Uysal’ın aldığı ortaya çıktı. Atatürk Kent Ormanı arazisi ile tarihi Fildamı Sarnıcı’nı da yine Uysal almıştı.

İsmail ARI

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın, İstanbul’un en değerli arazilerini birer birer topladığı ortaya çıktı.

Sarıyer Tarabya’daki 27 bin metrekare büyüklüğündeki yeşil alan Mehmet Nizamettin Altınay Eğitim ve Kültür Vakfı’na aitti.

Ancak 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından vakfın FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtildi ve 26 Mayıs 2017’de araziye el konuldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine geçirilen kıymetli arazi için 25 Ocak 2022’de ihale düzenlendi.

Ardından ihaleyi, MHP’li Levent Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı’nın (NEV) aldığı açıklandı. Arazinin kullanım hakkı 30 yıl boyunca Uysal’ın vakfına bırakıldı. Uysal’ın, imar planlarına eğitim alanı olarak işlenen arazi için ilk yıl 101 bin 500 TL kira ödediği, 6. yıldan itibaren de 4 milyon 455 bin TL kira ödeyeceği öğrenildi.

Uysal, 14 Mayıs 2023’teki seçimlerde MHP’den Mersin Milletvekili seçilerek Meclis’e girmişti.

Tarihi Fildamı Sarnıcı.

FİLDAMI SARNICI DA ONUN

Öte yandan Ayasofya kadar eski olan tarihi Fildamı Sarnıcı’nı da yine MHP’li Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı almıştı.

Yakın zamana kadar konserlerin düzenlendiği, ramazan şenliklerinin gerçekleştirildiği tarihi Fildamı Sarnıcı, 1991 yılında Bakırköy Belediyesi’nin mülkiyetine geçmişti. Tarihi Sarnıç, 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralındı.

İstanbul’un en değerli bölgelerinden birinde yer alan Fildamı Sarnıcı için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 19 Eylül 2023 tarihinden “Restorasyon veya onarım karşılığı kiralama işi” adı altında ihaleye çıkıldı. İhaleyi takip etmek isteyen yurttaşlar ve Bakırköy Kent Savunması üyeleri ihale salonuna alınmadı. Yaklaşık 4 aydır gizlenen ihalenin, Uysal’ın kurduğu ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin de kurucu vakfı olan Nişantaşı Eğitim Vakfı’nın (NEV) aldığı öğrenildi. 30 Ekim 2023 tarihinde ise sözleşme imzalandı ve 11 bin 644 metrekarelik alanda yar alan tarihi yapının işletme hakkı 35 yıllığına vakfın oldu.

Atatürk Kent Ormanı arazisi.

ORMAN ARAZİSİNİ DE ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020 yılında halkın kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan 9 dönümlük arazinin ihalesini de yine Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı almıştı. 11 Ekim 2023 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre arazi 21 yıllığına Uysal’ın vakfına teslim edildi. Vakfın dört yıl boyunca ayda 3 bin 240 avro, beşinci yıldan itibaren de 334 bin 800 avro kira ödeyeceği belirtildi.

MHP’Lİ BELEDİYEDEN KIYAK

Daha önce de İstanbul’un tek MHP’li belediyesi olan Silivri Belediyesi’nin dört ayrı parseldeki binalarını MHP’li Uysal’ın vakfı tarafından kurulan Nişantaşı Üniversitesi’ne tahsis ettiği ortaya çıkmıştı. Belediyenin resmi internet sitesindeki MHP’li Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın özgeçmişinde, “Yılmaz’ın Nişantaşı Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti’nde” yer aldığı belirtiliyor. Yani Yılmaz, yönettiği belediyeye ait binaları Mütevelli Heyeti Üyesi olduğu üniversiteye tahsis etmişti.