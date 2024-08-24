Kupon araziyi paylaşamadılar

İstanbul’un en değerli bölgelerinden biri olan Sarıyer Tarabya’daki yaklaşık 27 bin metrekare büyüklüğündeki yeşil alan tartışmalı bir ihale sürecinin konusu oldu. Daha önce MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın aldığı kullanım hakkı ihalesi iptal edildi ve arazi için yeniden ihale düzenleneceği açıkladı.

Ancak MHP’li Uysal’ın konuyu yargıya taşımasıyla ihale gerçekleştirilemedi. Tarabya’daki 27 bin metrekare büyüklüğündeki yeşil alan Mehmet Nizamettin Altınay Eğitim ve Kültür Vakfı’na aitti. Ancak 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından vakfın FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle 26 Mayıs 2017’de araziye el konuldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine geçirilen kıymetli arazinin kullanım hakkı için 25 Ocak 2022’de ihale düzenlendi.

MHP’Lİ UYSAL ALMIŞTI

İhaleyi, MHP Milletvekili Levent Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı’nın (NEV) aldığı açıklandı. Arazinin kullanım hakkı 30 yıl boyunca Uysal’ın vakfına bırakıldı. Uysal’ın, imar planlarına eğitim alanı olarak işlenen arazi için ilk yıl 101 bin 500 TL, altıncı yıldan itibaren de 4 milyon 455 bin TL kira ödeyeceği öğrenildi. Ancak ihale daha sonra iptal edildi. Ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü bu değerli arazi için Resmi Gazete’de yeniden ihale ilanı yayımladı. Bu sefer arazinin 40 yıllığına, “Restorasyon veya onarım karşılığı kiralanacağı” açıklandı. İlk yıl arazinin aylık kirasının en az 300 bin TL olacağı, iki, üç, dört ve beşinci yıllarda ise aylık kira bedellerinin, her yıl bir önceki yılın 12 aylık TÜFE ortalaması oranında artırılarak belirleneceği, altıncı yılın başından itibaren kira bedelinin aylık en az 10 milyon TL olacağı açıklandı.

YENİ İHALE YAPILAMADI

19 Ağustos’ta düzenleneceği belirtilen ihale gerçekleştirilmedi. BirGün’ün Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, “2022’de MHP’li Levent Uysal’ın vakfının aldığı ihale Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Ardından 19 Ağustos 2024’te yeniden ihaleye çıkılmasına karar verildi, ancak Uysal’ın vakfının açtığı dava ile ihale süreci nedeniyle yeni ihale yapılamadı.” Yetkililer, “Açılan dava nedeniyle tedbir kararı var” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020 yılında halkın kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan 9 dönümlük arazinin ihalesini de yine Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı almıştı. 11 Ekim 2023 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre arazi 21 yıllığına Uysal’ın vakfına teslim edildi. Vakfın dört yıl boyunca ayda 3 bin 240 Avro, beşinci yıldan itibaren de 334 bin 800 Avro kira ödeyeceği belirtildi.

TARİHİ FİLDAMI SARNICI

İstanbul’un en değerli bölgelerinden birinde yer alan Fildamı Sarnıcı için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 19 Eylül 2023 tarihinde “Restorasyon veya onarım karşılığı kiralama işi” adı altında ihaleye çıkıldı. İhaleyi takip etmek isteyen yurttaşlar ve Bakırköy Kent Savunması üyeleri ihale salonuna alınmadı. Yaklaşık 4 aydır gizlenen ihaleyi, Uysal’ın kurduğu ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin de kurucu vakfı olan Nişantaşı Eğitim Vakfı’nın (NEV) aldığı öğrenildi. 30 Ekim 2023 tarihinde sözleşme imzalandı ve 11 bin 644 metrekarelik alanda yar alan tarihi yapının işletme hakkı 35 yıllığına vakfın oldu.