Kur Korumalı Mevduat enkazı 3 yılda kalkabildi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye ekonomisinde 24 Ocak günü yaşanan gelişmeler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i memnun etti.

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ‘‘Üç olumlu gelişme. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat’ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı.’’

Ancak Şimşek’in müjde diye duyurduğu bu gelişmelerin ülke ekonomisine bedeli ağır oldu. 2021 yılında "müjde" olarak hayatımıza giren ancak kamu kaynaklarında eşi benzeri görülmemiş bir tahribata yol açan KKM için hukuki süreç tamamlandı. Merkez Bankası, ekonomi yönetiminin bir dönem "en güçlü silahı" olarak pazarlanan KKM hesapları için son adımı attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararlarla, sistemin temelini oluşturan iki kritik tebliğ artık yürürlükte değil. Böylece dönemin Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati aracılığı ile büyük bir ekonomik hamle olarak sunulan ancak ekonomide kara deliğe dönüşen KKM, Mehmet Şimşek döneminde kapatıldı. Şimşek 2023 yılında yönetime geldiğinde KKM'den çıkışı çalışma takviminin başında tutumuştu, süreç 3 yıl aldı.

ALTIN HESAPLARINDA DESTEK DÖNEMİ KAPANDI

Merkez Bankası bir dönemin tartışmalı ekonomi politikalarının temel taşlarından olan KKM ve altın dönüşümlü hesaplarla ilgili operasyonu tamamlıyor. 24 Ocak kararıyla altınını Türk Lirası'na çeviren halka sunulan teşviklerin yasal dayanağı olan tebliğler hükümsüz kılındı.