Kur korumalı mevduatlarda erime sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin 14 milyar dolar seviyesine gerilediğini duyurdu.

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarına ilişkin haziran ayı stok bakiyesi verilerini açıkladı.

DDKKM BAKİYESİ 1,2 MİLYAR DOLAR AZALDI

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi haziranda 1,2 milyar dolar düşerek 15,2 milyar dolardan 14 milyar dolara geriledi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ HESAPLARINDA DA DÜŞÜŞ VAR

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 1 milyar dolar azalarak 14,7 milyar dolardan 13,7 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 300 milyon dolar düşüşle 600 milyon dolardan 300 milyon dolara indi.