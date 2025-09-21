Kura çekildi: Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili belli oldu.

İlk dört turda çoğunluğun sağlanamadığı seçimde başkan vekili kura ile netleşti.

Çekilen kura neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı İbrahim Kahraman başkan vekili seçildi.

Bugün (21 Eylül Pazar) Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde sandık kuruldu.

Saat 10.00’da başlayan seçimde, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın yarıştı. İlk turda AKP’li aday 19 oy, CHP’li aday ise 18 oy aldı. Ancak üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda ise 18-18 eşitlik çıktı. Bir oy geçersiz sayıldı.

Üçüncü ve dördüncü turda da eşitlik bozulmadı.

Başkan vekili kura sonucu belirlendi.

CHP’nin adayı İbrahim Kahraman Bayrampaşa Belediyesi Başkan vekili seçildi.

CHP'NİN KAÇ MECLİS ÜYESİ BULUNUYOR?

Geçtiğimiz hafta CHP'li dört meclis üyesinin partilerinden istifa etmesinin ardından CHP, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmişti.

37 meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde son istifaların ardından CHP'nin 18 üyesi bulunuyordu.

AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin sayısı ise 19'a yükselmişti.