Kura Nehri üçüncü kez taştı: Ova göle döndü

Ardahan'da yağışların etkisiyle Kura Nehri üçüncü kez taşınca, ova göle döndü.

Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar suları, yağan yağmur Kura Nehri'ni yeniden taşırdı.

Eriyen karlar ve yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı adeta göle çevirdi. Nehir kenarında bulunan bazı evlerde su baskını ile karşı karşıya kaldı.

"BURASI ARTIK ARDAHAN'IN DENİZİ OLDU"

Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını söyleyen Metin Alan, "Şu an burası Kura Nehri ve gerçekten mükemmel bir manzara var. Burası artık Ardahan’ın denizi oldu. Bu yıl nehir üçüncü kez taştı. Şu anda tarım arazileri de sular altında kaldı." dedi.

