Kura sonuçları tepki çekti: TOKİ'den sosyal konut açıklaması

TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurduğu 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul ayağında kura çekimi tamamlandı. 25, 26 ve 27 Nisan’da yapılan çekilişlerde, başvurusu geçerli sayılan 1 milyon 72 bin 660 kişi arasından 100 bin kişi konut hakkı kazandı.

Kuranın sona ermesinin ardından, başvuru kategorileri ve kura sıra numaralarına ilişkin tartışmalar ortaya çıktı.

BAŞVURULAR, ‘DİĞER’ KATEGORİSİNE Mİ KAYDIRILDI?

Gazete Pencere'de yer alan habere göre engelli kategorisinde 40 bin 542 başvuru arasından 673 kişi konuta hak kazandı. Emekli kategorisinde 136 bin 463 başvurudan 2 bin 118 kişi, genç kategorisinde 214 bin 103 başvurudan 3 bin 441 kişi, üç ve daha fazla çocuğu olanlar kategorisinde ise 48 bin 249 başvurudan 765 kişi kurada hak sahibi oldu.

“Diğer” kategorisinde ise 577 bin 565 başvuru arasından 7 bin 265 kişi konut hakkı elde etti. Ancak engelli, emekli, genç ve üç ya da daha fazla çocuğu olan başvurucular arasında konuta hak kazanamayanların “diğer” kategorisine kaydırıldığı iddiası tepki çekti. Bu kategoriden başvuru yapan yurttaşlar, söz konusu aktarım nedeniyle kurada hak kazanma ihtimallerinin düştüğünü savundu.

YEDİ HANELİ NUMARALARA KONUT ÇIKMADI

Kuranın en dikkat çeken tartışması, sıra numaraları üzerinden başladı. Bir milyondan fazla kişinin ev sahibi olma umuduyla katıldığı çekilişte, yedi haneli kura sıra numarasına sahip hiçbir başvurucunun konut hakkı kazanamadığı ortaya çıktı.

Bu durum, kuranın adil yapılıp yapılmadığına ilişkin soru işaretlerinin yanı sıra teknik ya da yazılımsal bir sorun yaşanmış olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi. Başvurucular, bunun yalnızca bir hata değil, aynı zamanda ciddi bir özensizlik olduğunu belirterek TOKİ’den sürece ilişkin ayrıntılı açıklama bekliyor.

TOKİ'DEN AÇIKLAMA

Kura sıra numarası 7 haneli olan toplam 72 bin 659 kişiden hiçbiri konut hakkı kazanamadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynakları, konuyu TOKİ’ye ilettiklerini ve bilgi aldıklarını aktardı. Bakanlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre TOKİ, kuranın noter huzurunda yapıldığını ve çekiliş sürecinde herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi. Durumun yazılımsal bir problemden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin sorumuza da TOKİ’nin, sistemsel açıdan herhangi bir aksaklık bulunmadığı yönünde yanıt verdiği belirtildi.