Kurak hava safranı da vurdu

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu’da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle çiçek açmadı.

Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran, Ağustos ayında ekimi yapılan, Ekim-Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olan, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safranın havaların soğumamasıyla çiçek açamaması ilçede düzenlenen hasat şenliğinin ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu.











