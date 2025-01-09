Kurak iklim ayçiçeğinde verim kaybına neden oldu

Ekonomi Servisi

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, kuraklık ve olumsuz hava şartlarının ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini söyledi. Trakya Birlik Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan konuşan Kırbiç, "Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan iklim değişikliği ve olumsuz hava şartları neticesinde oluşan kuraklıklar çok ciddi verim kayıplarına neden oldu" dedi.

Olumsuz hava koşullarının son yıllarda etkisini giderek artırdığını anlatan Kırbiç, "Zaten üretim maliyetleri açısından zorlanan çiftçimiz bu gibi doğal afetlerden zarar gördüğünde mağduriyetleri katlanarak artmaktadır. Ayçiçeği üretiminin devamlılığının sağlanması için kuraklıkla sigorta kapsamına alınmasını Tarım ve Orman Bakanımıza ve ilgililere ilettik. Yapılan incelemeler neticesinde bakanlığımız ayçiçeğinin verim sigortası uygulaması kapsamının alınmasına karar vermiştir" dedi.