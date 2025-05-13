Kurak ilçeye düşen yağmur çiftçiye umut oldu

Konya’nın Karapınar ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışının ardından yer yer metrekareye 20 kilogram yağış düşerken, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Konya’da geçtiğimiz yıllara oranla yağışlarda büyük oranda düşüş yaşanıyor. Karapınar ilçesinde üretim yapan çiftçiler de kuraklık korkusu yaşarken, dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı yüzleri güldürdü. İlçe genelinde akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sabah saatlerinde de devam eden gök gürültülü sağanak yağışla, yer yer metrekareye 20 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Yörede üretim yapan çiftçiler, yağışın toprağa iyi geldiğini ve ürün verimliliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.