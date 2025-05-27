Kuraklığa direnen güzelliğin ilk hasadına başlandı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde alternatif tarım ürünü olarak yetiştirilen şakayık çiçeğinde hasat sezonu başladı. Tatlıcak Mezrasında üretici Nurettin Otyakmaz’a ait tarlada düzenlenen ilk hasat programı görsel şölen oluşturdu.

Kökü yıllarca toprak altında kalabilen ve her yıl yeniden çiçek açan şakayık, sunduğu görsel şölen ve uzun ömürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Düğün, nişan, organizasyon gibi özel günlerde tercih edilen bu çiçek, özellikle beyaz, fuşya ve pembe tonlarıyla alıcı buluyor. İlk kez dört yıl önce deneme ekimiyle başlayan projede üretici Nurettin Otyakmaz, bu sezon 4 dekarlık alanda şakayık üretimini sürdürerek Sivas’ta bu alanda öncülük etmeye devam ediyor. Yüksek rakımlı ve serin iklimli bölgelerde verimli gelişim gösteren şakayık, çok fazla su istememesi ve dayanıklı yapısıyla kuraklığa karşı da avantaj sağlıyor. Program çerçevesinde üreticilere şakayık yetiştiriciliği hakkında teknik bilgi de verilirken, sezonun ilk şakayık çiçekleri kesilerek hasat süreci başlatıldı.



Şakayık hem Sivas’ın hem de Gemerek’in bozkırlarını renklendirmekte"



En çok talep edilen renklerin beyaz, fuşya ve pembe şakayık olduğunu söyleyen Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "Üreticimiz Nurettin Otyakmaz Sivas’ta yeni ve vizyoner bir adım atmıştır. Kendisine bu farklı projeden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Dört yıldır devam eden bu proje 4 dekarlık bir alanda başarıyla devam etmektedir. En çok talep edilen beyaz, fuşya ve pembe renklerinde üretimi yapılan şakayık hem Sivas’ın hem de Gemerek’in bozkırlarını renklendirmektedir" dedi.



Bereketli bir sezon diliyorum"



Şakayık çiçeğinin yetiştirilmesinin bölgeye, hem ekonomik hem de görsel anlamda büyük katkı sunduğunu ifade eden Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, "Gemerek ilçemizde şakayık çiçeğinin yetiştirilmesi hem ekonomik açıdan hem de görsel anlamda büyük katkı sağlıyor. Üreticimiz Nurettin Otyakmaz’ı bu girişiminden dolayı kutluyor, bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.