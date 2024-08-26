Kuraklık alarm veriyor: Adaya yürüyerek gittiler

Yüksek sıcakların artması, yağışların azalmasıyla, barajlardaki ve göllerdeki su seviyesi alarm vermeye başladı. Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan baraj gölünde sular 500 metre çekilince, herkes neye uğradığını şaşırdı.

Suların çekilmesiyle göldeki adaya doğru giden yürüyüş yolu ortaya çıktı. Ayrıca adaya aracıyla gitmek isteyen bir vatandaş, batağa saplandı. Eşiyle birlikte adaya yürüyen Ali Kalaycı, “Kuraklık nedeniyle sular kesildi. Suların çekilmesini de biz fırsat bildik ve adaya gittik. Motosikletle adaya gidemedik ama yürüdük. Oraya gidebilecek bir yol olmasını isteriz” dedi.

Akay Alper isimli yurttaş ise her gün birçok kişinin bataklığa saplandığını anlatarak, “İnsanlar burada uyarıları dinlemiyor. Normal şartlarda buraya giriş yasak. Yaz aylarında kuraklık nedeniyle sular çekiliyor. Buraya araçlarıyla insanlar gelmesin. Yürüyerek gitsinler” dedi.