Kuraklık alarmı: Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde su akışı durdu

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akmıyor.

Çevre 02.07.2024 10:45 Giriş: 02.07.2024 10:45

Güncelleme: 02.07.2024 10:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA