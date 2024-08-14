Kuraklık ayçiçeği üreticisini vurdu

Edirne’deki ayçiçeği üreticileri "Bazı tarlalarda verim dekarda 40 kilograma kadar geriledi. Devlet desteği bekliyoruz" dedi.

Üretici İsmail Sancakçavuşu, "Bu sene ayçiçeği kuraklıktan çok etkilendi. Normalde 250 kilogram ortalama biçerken şimdiye kadar biçtiğimiz en iyi verim 90- 95 kilogram. Bunun 40 kilograma kadar düştüğü oluyor. Maliyetleri göz önüne alırsak sadece biçim ve tohum fiyatını kurtaracak şekilde ayçiçeği biçiyoruz" diye konuştu.

Bir diğer üretici Emin Uzuncuova da "Verim kaybı çok yüksek devletimizden çiftçiye kuraklık desteği bekliyoruz" ifadelerini kullandı.