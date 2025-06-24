Kuraklık Bitlisli arıcıları kara kara düşündürüyor

Bitlis’te etkisini artıran kuraklık, bölge ekonomisinin önemli bir parçası olan arıcılığı olumsuz yönde etkilerken, arıcıları da kara kara düşündürüyor.

Bahar aylarında bölgenin yeterli yağışı almaması nektar kaynağı olan bitkiler yeterince gelişemedi. Hal böyle olurken, bu durum arıların bal üretimini ciddi şekilde düşürdü.

Bitlis’te arıcılık sektöründe çalışanlar son günlerde bal üretimi konusunda ciddi sıkıntılar yaşarken, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde bal akımının yaşanması gerekirken, arı kendini doyuracak balı bile yapmakta zorluk yaşıyor.

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, bu yıl yüzde 50 oranında yaşanması beklenen rekolte düşüşünün, yıl sonuna kadar arı kayıplarıyla birlikte arıcıları zora sokacağını söyledi.

Caner Güngördü, zaten 2 yıldan beridir bölgedeki birçok arıcının istenilen düzeyde bal üretimi yapamadığını, bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte yılsonunda alacağı ürünün yarı yarıya düşeceğini bildirdi. Arı kayıplarının önüne geçmek için arıcıların tedbir almaya başladığını belirten Güngördü sözlerini şöyle sürdürdü:

İlimizde ve çevre illerde bu sezon arıcılar için zor şartlar yaşanacak. Her yıl kovan başına 25-30 kilo olan rekoltemiz, bu sene 15 kilonun altına düşeceği kesin gibi görünüyor. Bazı arıcılarımız, 30 yıldır arılarını aynı yere koyuyor. Arıcılarımız, bu sene hiçbir zaman görmediği şekilde kuraklığı yaşadığını, balın gelmediğini söylüyor. Yoğun bal akımının olduğu bu günler, 15 Haziran-15-Temmuz arası bizim ilimizin en yoğun bal akımının olduğu günlerdir. Bu dönemde bırakın arı bal artırmayı yiyeceği balı bile getiremiyor. Bu, önümüzdeki zamanlarda kışa doğru arı kayıplarına neden olacaktır. Çevre illerimizden de aynı sıkıntı geliyor. Sadece ilimizde değil, bölgemizde bir kuraklık var. Arıcılık olarak çok zor günler geçireceğimiz kesin. Zaten iki yıldır umduğunu bulamayan ilimiz arıcıları bu yılın da böyle geçmesiyle çok zor günler geçirecek."