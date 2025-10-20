Kuraklık hızla yok ediyor

Haber Merkezi

Türkiye’nin üçüncü büyük longozu Karacabey Longozu tamamen kurudu.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koruması altındaki longoz, 65 yılın en sıcak yazı, azalan yağışlar ve tarımdaki vahşi sulama nedeniyle susuz kaldı. Longoz, 270’ten fazla kuş türü, yılkı atları, mandalar ve yüzlerce bitki türüne ev sahipliği yapıyordu.

Kuraklık sadece Karacabey’le sınırlı değil; Burdur’daki Salda Gölü de aynı tehlike altında. Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, “Dünyanın nazar boncuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Salda Gölü, hızla 3-4 metre çekildi” diyerek önlem çağrısı yaptı.