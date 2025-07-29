Kuraklık hububat üreticisini de vurdu

Haber Merkezi

Güneydoğu’da yağışsız geçen günler ve artan hava sıcaklığı nedeniyle kuraklık hububat üretimini etkiledi. Türkiye’nin hububat üretiminin yüzde 40’ının elde ettiği bölgede bu yıl hububat ekimi yapan üreticilerin büyük bir kesimi zarar etti.

Kuraklık nedeniyle bu yılki hububat hasadında yaşanan sorunları ANKA Haber Ajansı’na aktaran Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Bölgede tarihte görülmemiş bir kuraklığın yaşandığına dikkati çeken İskenderoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı dondan doludan zarar görenlerin tespiti yapılıp Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilerimize destek vereceğini açıkladı. Bu tabii sevindirici bir haberdi. Bu yıl, Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarihte görülmemiş bir kuraklığı yaşadı. Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin ÇKS'ye kaydı olan tamamına hükümetten destek bekliyoruz. Don ve doluyla ilgili komisyon kuruldu Meclis’te. Ama kuraklık için bir çalışma yürütülmedi.”