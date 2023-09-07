Kuraklık tehlikesi bulunan Burdur Gölü kenarına moloz döküldü

Burdur Gölü kenarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce inşaat molozu döküldü. Bölgeye geçtiğimiz ayda da kimliği belirsiz kişiler tarafından moloz dökülmüştü.

Çevre 07.09.2023 10:48 Giriş: 07.09.2023 10:48

Güncelleme: 07.09.2023 10:52 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA