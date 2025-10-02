Kuraklık Van’daki gölleri de vurdu: Martı ölümleri arttı

İklim krizi, aşırı sulama, yanlış tarım politikaları ve yağışların giderek azalması göllerde kurumayı, su çekilmesini beraberinde getirdi. Van’a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Erçek Gölü ve kent merkezinde yer alan Sıhke Gölü’nde metrelerce çekilme yaşanırken, su debisi de tarihin en düşük seviyesine ulaştı.

Van Gölü havzasında yer alan, her yıl onlarca yerli ve yabancı turistin uğradığı, kentin önemli sulak alanlarından biri olan Erçek Gölü'nün kıyı şeridin büyük ölçüde su çekilmesi yaşandı. Bu yıl kar ve yağmur yağışlarının mevsim normallerinin altında kalması ile birlikte, küresel ısınmanın etkisiyle gölün kıyı kesimlerinde belirgin bir kuruma yaşanıyor.

MA'nın haberine göre; özellikle ilkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Erçek Gölü'nün su seviyesi gözle görülür şekilde düşerken, kıyı şeridinde kuruyan alanlar oluştu. Su seviyesinin her geçen yıl biraz daha geriye çekilmesi gölün ekosistemindeki doğal yaşamı da tehdit ediyor. Türkiye'deki kuş türlerinden yaklaşık 230'una yaşam alanı olan göl, sazlık alanlardaki suların çekilmesiyle, buradaki kuş popülasyonunu da tehlikelerle karşı karşıya bıraktı. Kentteki filamingolara ev sahipliği ile bilinen göl etrafında kurulan Filamingo Gözlem Kuleleri ise artık göl kıyısında değil çok uzağında kaldı.

SIHKE GÖLÜNDE MARTI ÖLÜMLERİ ARTTI

Çevre kirliliği, yanlış tarım politikaları ve küresel ısınmanın kurbanı olan bir diğer göl ise Van’ın Tuşba ve İpekyolu ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Sıhke Gölü. Birçok canlıya ev sahipliği yapan Sıhke Gölü’nde, suyun çekilmesiyle birlikte canlıların da yaşamı tehlike altında. Göl çevresinde yaşayan canlılardan biri olan martı ölümleri de artmış durumda.