Kuralsızlık adalet sayılınca çürüme kaçınılmaz olur

Hüseyin SAYGILI

Bir ülkede kuralsızlık sıradanlaşmışsa, artık orada hukuk devletinden değil, keyfî bir iktidar pratiğinden söz edilir. Kuralsızlık masum bir kavram değildir. Bilerek ve isteyerek normalleştirildiğinde, adaletin tasfiyesi anlamına gelir. Türk Dil Kurumu kuralsızlığı “kural dışı olma” olarak tanımlar. Peki soralım, Bir devlet ne zaman kural dışı davranmayı yönetim tarzı hâline getirir?

Devlet dediğimiz yapı, kurallarla sınırlı olduğu ölçüde meşrudur. Kural, yalnızca teknik bir düzenleme değil, iktidarın nerede duracağını, bireyin hangi haklara sahip olduğunu belirleyen siyasal bir sınırdır. Kurallar tartışılabilir, değiştirilebilir, ancak iktidar tarafından askıya alındığında, ortada artık hukuk değil güç kullanımı baskı vardır.

Özgürlükler doğası gereği çatışır. Siyasetin ve hukukun varlık nedeni de bu çatışmayı adalet zemininde düzenlemektir. Kurallar, güçlü olanın zayıfı ezmesini engellemek için vardır. Hukuk tam da bu yüzden vardır. Hukukun olmadığı yerde güvenlik değil korku, düzen değil suskunluk, adalet değil imtiyaz üretilir.

Siyaset bilimi bu durumu şöyle tanımlar. Anayasasına, yasalarına ve evrensel hukuk normlarına uymayan, hukuku yurttaşına karşı bir sopa olarak kullanan devletlere “haydut devlet” denir. Yazılı kurallara sahip olmak yetmez. Mesele o kuralların kim için, ne zaman ve nasıl uygulandığıdır. Hukuk, iktidara karşı işletilmiyorsa, yok hükmündedir.

Bir ülke düşünün. Anayasası var. Yasaları var. Yargı kurumları var. Yurttaşların ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı, adil yargılanma ve lekelenmeme hakkı kâğıt üzerinde güvence altında. Ama pratikte ne oluyor? Eleştiren yurttaş gözaltına alınıyor. Gazeteci yazdığı için tutuklanıyor. Seçilmiş belediye başkanları, ortada iddianame bile yokken aylarca cezaevinde tutuluyor. Buna hukuk mu denir? Hayır. Buna siyasi cezalandırma denir. Buna kuralsızlığın kurumsallaşması denir.

İktidar, yargıyı bir denge unsuru olmaktan çıkarıp bir sindirme aracına dönüştürdüğü anda meşruiyetini tartışmaya açar. Çünkü devletin görevi yurttaşı korkutmak değil, hakkını korumaktır. Hukuk, iktidarın konforu için değil, yurttaşın güvencesi için vardır.

Bunu futboldan bir örnekle anlatmak mümkün. Hakem, oyunun adil oynanmasını sağlamakla yükümlüdür. Topa vurduğu için futbolcuyu cezalandıran, sürekli aynı takım lehine düdük çalan bir hakem oyunu yönetmez, oyunu bozar. Tribünler öfkeyle dolar, maçın meşruiyeti biter. Devlet yönetimi de böyledir. Kuralı eğip büken iktidar, oyunu bitirir.

Bugün yaşadığımız şey tam olarak budur. Kuralsızlık olağanlaştırılıyor. Adaletsizlik “güvenlik” adı altında meşrulaştırılıyor. Toplum, korku ve belirsizlikle yönetilmeye çalışılıyor. Oysa çürüyen yurttaşlar değildir. Kuralsızlığı sistem hâline getiren siyasal akıldır.

Unutulmamalıdır: Kuralsızlığın adalet sayıldığı bir ülkede çürüme kaçınılmazdır. Haydut otoritenin meşruiyeti olmaz. Ama aynı tarih bize şunu da öğretir. Halklar, er ya da geç, meşru ve demokratik yollarla bu çürümeye itiraz eder. “Halkın direnme hakkı” meşruiyet kazanır. Ve o gün geldiğinde, kimse “neden oldu” diye sormasın.